AMSTERDAM 14 januari 2022, 08:00

Europese megajachtbouwers zien zichzelf als de Formule 1 van de maritieme sector en willen de koppositie in de strijd tegen klimaatverandering. De ecologische voetafdruk van de vloot moet in 2030 ruim zijn gehalveerd. Maar de werven gaan verder dan dat. Ook willen ze investeren in het zeemilieu en bescherming van walvissen.

1 / 1 Superjacht-eigenaren vormen volgens de jachtbouw-industrie de 'avant garde' van klimaat- en natuurbeschermers. (Foto Damen Yachting) Superjacht-eigenaren vormen volgens de jachtbouw-industrie de 'avant garde' van klimaat- en natuurbeschermers. (Foto Damen Yachting)

(Hans Heynen)