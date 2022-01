Fugro zet vol in op methanol Facebook

Het onderzoeksschip Fugro Pioneer wordt testschip voor verschillende toepassingen van methanol als groene brandstof. Het is de eerste stap in het plan van Fugro om een emissievrije vloot in de vaart te brengen. Het is tevens onderdeel van de ambitie van het bedrijf om in 2035 geheel klimaatneutraal te opereren.

1 / 1 De dieselelektrisch aangedreven Fugro Pioneer is uitgerust met vier generatorset, waarvan er twee worden omgebouwd voor methanol. (Foto Fugro) De dieselelektrisch aangedreven Fugro Pioneer is uitgerust met vier generatorset, waarvan er twee worden omgebouwd voor methanol. (Foto Fugro)

