Harlingen 12 januari 2022, 16:47

Superjacht Galactica, het grootste jacht van Heesen Yachts ooit, heeft Harlingen bereikt. Na een door hoogwater vertraagde reis over de Nederlandse binnenwateren is het schip van Dordrecht over de Noordzee naar Harlingen gebracht.

1 / 1 Galactica komt Harlingen binnen. (Foto AS Media) Galactica komt Harlingen binnen. (Foto AS Media)

(Jelmer Bastiaans)