MV Werften en Lloyd Werft vragen faillissement aan Facebook

Twitter

Email WISMAR 12 januari 2022, 16:00

MV Werften in Wismar en de Lloyd Werft in Bremen hebben 10 januari het faillissement aangevraagd. Bij de werven van de Genting Group uit Hongkong werken circa 2200 mensen. De 1900 medewerkers van de werf in Wismar wachten nog op hun salaris over december. Genting wil geen geld meer in de Duitse werven steken.

1 / 1 Artist's impression van een cruiseschip zoals er op de MV Werften in Wismar een wordt gebouwd voor Genting. Het wordt met een capaciteit van 10.000 passagiers, het grootste ter wereld. (Illustratie MV Werften) Artist's impression van een cruiseschip zoals er op de MV Werften in Wismar een wordt gebouwd voor Genting. Het wordt met een capaciteit van 10.000 passagiers, het grootste ter wereld. (Illustratie MV Werften)

(Willem de Niet)