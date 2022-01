Maas weer bevaarbaar maar stuw bij Roermond is kapot Facebook

Het waterpeil in de Maas is sinds dinsdag zo ver gezakt dat scheepvaart op de rivier weer mogelijk is. Bij Roermond moeten de binnenschippers de sluis gebruiken, want de stuw daar is kapot, aldus Rijkswaterstaat.

Bij de stuw Roermond zijn mogelijk een of meer jukken verschoven. Foto Binnenvaart in beeld

