Antwerpen 11 januari 2022, 17:30

De binnenvaart heeft vorig jaar voor het eerst meer dan een miljoen teu vervoerd over de Vlaamse vaarwegen. De totaal vervoerde hoeveelheid per schip goederen in Vlaanderen steeg met 4,23% naar 71,9 miljoen ton. Dat meldt vaarwegbeheerder De Vlaamse Waterweg

1 / 1 Niet alleen het vervoer van containers steeg. (Foto De Vlaamse Waterweg) Niet alleen het vervoer van containers steeg. (Foto De Vlaamse Waterweg)

(Jelmer Bastiaans)