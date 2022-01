Sluis en stuw Belfeld gestremd voor scheepvaart Facebook

Twitter

Email Belfeld 10 januari 2022, 11:38

De scheepvaart op de Maas bij Belfeld is maandag 10 januari gestremd vanwege hoogwater. Het water is zondag 9 januari sneller gestegen dan verwacht. Daarnaast zorgt rommel op de bodem voor de stuw voor problemen. Verwachting is dat de stremming tussen de 24 en 48 uur gaat duren.

1 / 1 De stuw kan niet helemaal gestreken worden. (Foto Rijkswaterstaat) De stuw kan niet helemaal gestreken worden. (Foto Rijkswaterstaat)

(Jelmer Bastiaans)