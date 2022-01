Kelt met zout via Rusland naar Finland Facebook

De Kelt was zondag 12 december in de Finse Golf met een lading zout onderweg naar de Russische havenstad Vyborg. Het zout was bestemd voor het Finse Lahti, dat behoorlijk landinwaarts ligt.

1 / 1 De Kelt aan de kade bij Frisia in Harlingen vlak voor vertrek naar Finland. (Foto W.M. den Heijer) De Kelt aan de kade bij Frisia in Harlingen vlak voor vertrek naar Finland. (Foto W.M. den Heijer)

(W.M. den Heijer )