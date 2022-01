30.000 liter brandstof stroomt in Albertkanaal Facebook

Twitter

BERINGEN 10 januari 2022, 14:00

Bij de overslag uit een Duitse binnenvaarttanker op het Albertkanaal in Beringen, is zondagavond 9 december 30.000 liter huisbrandolie in het kanaal gestroomd.

1 / 1 Opruimen van de weggestroomde brandstof. (Foto VRT) Opruimen van de weggestroomde brandstof. (Foto VRT)

(Bart Oosterveld)