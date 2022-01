Thun Britain ongedoopt te water in Leer Facebook



LEER 07 januari 2022, 14:00

Zonder ceremonieel heeft Scheepswerf Ferus Smit in het Duitse Leer met assistentie van de Wagenborg-sleepboten Waterpoort en Gyas vrijdag 7 januari het mts Thun Britain (bouwnummer 462), tweede en laatste zogenaamde NaabsaMAX (Not Always Afloat But Safely Aground) product/chemical tankers te water gelaten. Zoals ook het geval bij voorgaande tewaterlatingen overschaduwde de coronapandemie deze keer de plechtigheid.

Ongedoopt duikt de Thun Britain het water van de Industriehafen te Leer in. (Foto Henk Zuur)

(Henk Zuur)