Verslagenheid bij scheepswerf Kooiman Hoebee na dodelijke explosie op mosselkotter

Email DORDRECHT 06 januari 2022, 15:40

De verslagenheid bij de medewerkers van scheepswerf Kooiman Hoebee in Dordrecht is groot na de dodelijke explosie op 4 januari. Rond 16.30 uur ontplofte er ‘iets’ in de machinekamer van mosselkotter De Eenhoorn die bij de werf voor de kade lag. Op de kotter waren twee monteurs van DBH Diesel Engines bezig met de motoren van het schip uit Zierikzee. Door de explosie werd een 25-jarige man uit Puttershoek van boord geslingerd. Hij overleed later.

1 / 1 De Eenhoorn lag bij de werf voor onderhoud. (Foto RTV Dordrecht) De Eenhoorn lag bij de werf voor onderhoud. (Foto RTV Dordrecht)

(René Quist)