06 januari 2022, 19:07

Rederij Vroon komt grotendeels in handen van banken. Vroon, een van de grootste rederijen van Nederland, heeft zo veel schulden dat het bedrijf steeds lastiger aan haar verplichtingen kan voldoen. In ruil voor een meerderheidsbelang in Vroon strepen de banken 500 miljard dollar aan schulden weg. Dat meldt het FD donderdagmiddag op gezag van CFO Rob Schuyt.

(Rene Quist)