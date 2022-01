Meer LNG tankers omgeleid naar Europa Facebook

Twitter

Rotterdam 06 januari 2022, 13:30

Extra tankers vol vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) hebben koers gezet naar Europa in plaats van naar China. Handelaren hopen te profiteren van de zeldzaam hoge prijzen voordat die mogelijk gaan dalen. In totaal zijn nu dertien tankers onderweg naar Europa in plaats van naar Aziƫ, meldt databureau Kpler.

1 / 1 Drie LNG tankers op een rij in de Rotterdamse haven. (Foto Port of Rotterdam / Kees Torn) Drie LNG tankers op een rij in de Rotterdamse haven. (Foto Port of Rotterdam / Kees Torn)

