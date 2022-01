Duitse politie arresteert verdachten sabotage museumschepen Facebook

PAPENBURG/EMDEN 06 januari 2022, 17:30

De Duitse politie heeft verdachten aangehouden in de zaken van de branden op het museumschip Friederieke in Papenburg en het lichtschip Amrumbank in Bremen.

1 / 1 De Friederieke zoals ze in de loop van dit jaar na een ingrijpende opknapbeurt weer voor het raadhuis van Papenburg moet liggen ligt. (Foto Meyer Werft) De Friederieke zoals ze in de loop van dit jaar na een ingrijpende opknapbeurt weer voor het raadhuis van Papenburg moet liggen ligt. (Foto Meyer Werft)

(Willem de Niet)