Roemeense werf Orsova en Veka Shipbuilding al 12 jaar in de clinch over twee schepen

De Roemeense scheepswerf Orsova en de Nederlandse scheepsbouwer Veka Shipbuilding liggen al 12 jaar overhoop over twee zeeschepen. Gesteggel over de prijzen, crisis en afhakende eindklanten leidden al tot arbitrage. Laatste stap in dit slepende dossier is dat Orsova naar de rechter is gestapt om ‘een oude BV’ van Veka failliet te laten verklaren. ‘Het is puur een drukmiddel’, zegt Peter Versluis van de Veka Groep. ‘Wij willen gewoon netjes het laatste deel ook betalen waarover we in overleg zijn.’

