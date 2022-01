Schip verliest stuurhut bij aanvaring met Dorkwerderbrug

Wat opvalt is dat het vaak de grotere schepen overkomt, en daarmee de verzekeringspremies opdrijft. In juni 2021 ook al in Aduard.

Wellicht een idee om bij die tafelhefbruggen een bord met twee foto’s te plaatsen, onder van de gesloten en daarboven van de geopende stand en de daarbij behorende doorvaarthoogtes en twee verlichte zwart/gele hoogtepeilschalen, naar het voorbeeld van de hefbrug in de Gorinchemse kanaalsluis.

Reden daarvoor is dat het beeld van gesloten of geopend zijn vaak niet duidelijk is, met de bekende vergissingen.

Nog mooier is daarbij een digitaal hoogte bord zoals aan de waalzijde van de hefbrug over het buiten hoofd van de Oostsluis te Nijmegen/Weurt ook staat. Dat zou een hoop schippers- en verzekeringsleed kunnen besparen.

De Erasmusbrug in Rotterdam heeft ook zo’n handige digitale gele hoogteaanduiding die wijzigt bij waterstand (getijde)

Bij de tafelhefbruggen zou het mooi zijn om te zien of ie gesloten, danwel geheven is, d.w.z. dat de getalswaarde van de digitale hoogteaanduiding mee varieert tijdens het heffen of dalen van de brug. Uiteraard moeten stuurlui dan wel hun eigen scheepshoogte goed kennen, zowel geladen als leeg.

Als derde een AtoN AIS baken die de actuele brughoogte in de AIS+ECDIS vaarkaart weergeeft.

De vierde oplossing is enkele honderden meters aan beide zijden voor de brug een sensor te plaatsen die aan de bedienaar doorgeeft dat er een te hoog vaartuig in de richting van de gesloten brug vaart, zodat ie weet dat de brug (snel) open moet.

Hopelijk gaat hiermee het aantal brugaanvaringen dalen. Dit moet vaarwegbeheerders toch ook opvallen?