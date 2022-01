Recordomzet Suezkanaal ondanks Ever Given Facebook

Twitter

Email CAÏRO 04 januari 2022, 12:46

Het Suezkanaal in Egypte was afgelopen jaar goed voor een omzet van 6,3 miljard dollar. Dat heeft de Suez Canal Authority (SCA) bekendgemaakt. Ruim 20.000 schepen passeerden het kanaal in 2021.

1 / 1 De Ever Given blokkeerde eind maart het Suezkanaal. (Foto ANP) De Ever Given blokkeerde eind maart het Suezkanaal. (Foto ANP)

(Jelmer Bastiaans)