Eigenaar geplooid schip kan schade niet verhalen Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 04 januari 2022, 09:00

De scheepseigenaar is verantwoordelijk voor het stuwen van de lading, niet de verlader, het overslagbedrijf of de kraanmachinist. Dat principe is opnieuw bevestigd in een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. De eigenaar of schipper kan de belader niet aanspreken als de lading niet goed wordt gestuwd en dit tot problemen leidt.

1 / 1 De Jonas in de takels. (Archieffoto Schuttevaer) De Jonas in de takels. (Archieffoto Schuttevaer)

(Bart Oosterveld)