Dode en zwaargewonde door explosie op schip bij Kooiman Hoebee Dordrecht

Op de mosselkotter ZZ-7 Eenhoorn van J. Schot BV uit Ouwerkerk heeft dinsdagmiddag rond 16.30 uur een ontploffing plaatsgevonden. Daarbij is een persoon om het leven gekomen en een ander zwaargewond geraakt. De ruim 36 meter lange mosselkotter uit 1988 lag voor onderhoud aan de kade van scheepswerf Kooiman Hoebee aan de Merwedeweg in Dordrecht.

Rond 16.30 uur werden de hulpdiensten opgeroepen vanwege de ontploffing. Omdat iemand vermist was, waren er ook duikteams aanwezig. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt het incident. Bij de ontploffing zou het dek van de mosselkotter los zijn gekomen en ook werd er in eerste instantie melding gemaakt van brand. De brandweer hoefde echter niet in actie te komen.

Wouter Kolff, de burgemeester van de gemeente Dordrecht, spreekt van een “heftig incident”. “Ik leef zeer mee met alle betrokkenen en de nabestaanden”, schrijft hij op Twitter.

(Bram Pronk/ANP)