Hier mis ik de schut- en keersluis Heumen. Toch wel een belangrijk kunstwerk van dezelfde bouwjaren als op de Maas met enkele zwakheden en ook verbeterpunten. Met name de handmatige bediening van slechts een paar ebdeuren in de schutsluis is een zeer zwakke schakel.

Deze moeten worden gemechaniseerd en uitgebried met een 2e paar ebdeuren.

Het ongeval te Grave bewees dat uitermate. Ondanks een “bedieningsfout” bij het sluiten, ging dat maar net goed, plus 3 tijdelijke extra gemalen noodzakelijk. Men had eerst de puntdeuren moeten sluiten, en daarna pas de hefdeurkeersluis. Een onnodig genomen risico derhalve.

Als tweede zou overwogen kunnen worden om een 2e identieke keerschuif op 200 meter noordwaards te plaatsen samen met enkele buispalen, zodat ook daarmee schepen geschut kunnen worden wanneer dat bij grote waterstandsverschillen nodig is. Slechts 1 schutsluis is nu immers een bottleneck, net als slechts 1 schutsluis in Grave.