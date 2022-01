Vivianne Heijnen (CDA) nieuwe staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Facebook

Vivianne Heijnen (CDA) is de beoogde nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 2018 was ze wethouder economie, arbeidsmarkt en wonen voor het CDA in Maastricht.

De nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. (Foto Gemeente Maastricht)

