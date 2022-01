Vastgelopen beunschip op eigen kracht naar haven Breskens Facebook

Twitter

03 januari 2022, 14:32

Het 85-meter lange binnenvaartschip Navio is op eigen kracht naar de haven van Breskens gevaren. Het schip was afgelopen nacht vastgelopen op een zandbank in de Westerschelde.

1 / 1 Inmiddels ligt de Navio niet meer op de zandbank. (Foto Provicom Media / Ronald de Jong) Inmiddels ligt de Navio niet meer op de zandbank. (Foto Provicom Media / Ronald de Jong)

(Jelmer Bastiaans)