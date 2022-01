Beunschip loopt vast op zandbank Westerschelde Facebook

De 85-meter lange binnenvaartschip Navio is afgelopen nacht vastgelopen op een zandbank in de Westerschelde. Het schip was vanuit Hansweert vertrokken. Rijkswaterstaat zegt te wachten op opkomend tij en denkt dat het schip dan vanzelf weer los komt.

