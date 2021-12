Top 10 meest gelezen artikelen op Schuttevaer Facebook

Rotterdam 31 december 2021, 10:13

2022 staat voor de deur, maar niet voordat de nodige lijstjes zijn gemaakt. Zo ook door Schuttevaer. Van een naakte kapitein tot de Ever Given en van Jolina tot een varende caravan. Dit zijn de tien meest gelezen artikelen.

1 / 1 De best gelezen artikelen gaan over vrij diverse onderwerpen. De best gelezen artikelen gaan over vrij diverse onderwerpen.

10. Varende Caravan slaat aan in Duitsland

Geen containerschip, spits, binnenvaarttanker of superjacht, maar een varende caravan opent de lijst. De Caravanboat is een combinatie van een caravan en een boot. Voor 100.000 tot 140.000 euro heeft u een varende caravan en ze zijn populair. Directeur Dietmar Kleenlof: ‘De orderboeken zijn goed gevuld en de productie moet flink worden opgeschaald. De levertijd is momenteel 8 maanden.’ Lees hier meer over de opvallende verschijning.

9. Passerende tanker veroorzaakt schade aan jachten

Na een stuurfout moest een tanker haar snelheid flink verhogen in een poging om de boel te redden. De waterbeweging die ontstond zorgde ervoor dat de jachten wild tekeer gingen en schade opliepen. Daarbij raakten 8 jachten beschadigd.

8. ‘Met drie kleine kinderen aan boord wil je je toch op je gezin richten’

Iedere week schrijft Hannie Visser-Kieboom een Kielzog verhaal. Deze vullen traditioneel de laatste pagina van de krant. Online worden deze verhalen ook veel gelezen. Dit verhaal over het schipperspaar Wouter (32) en Karolien (31) Smitsman van de Dependant en hun drie kinderen werd het meest gelezen.

7. Eigenaar Ever Given klaagt Evergreen aan

In de nasleep van de Suezblokkade klaagde de eigenaar van de Ever Given, het Panamese Luster Maritime, rederij Evergreen aan. Evergreen charterde het schip toen het vastliep in het Suezkanaal. Ook werd er Averij Grosse uitgeroepen. Destijds lag de Ever Given nog voor anker in de Bittermeren.

6. Rehoboth zinkt in storm op IJsselmeer

Het was zwaar weer op 11 maart, met windstoten tot 124 kilometer per uur. Het werd de Rehoboth op het IJsselmeer zelfs teveel. Het schip zonk nadat de bemanning van boord was gehaald. Het 110-meter lange schip werd even later geborgen en wist uiteindelijk zelfs op eigen kracht weer terug te varen. De meerdere updates op de site werden door velen met spanning gevolgd.

5. Jolina redt motorjacht en hoeft geen bedankje

Het feel good verhaal van het jaar. Rinus Wondergem voer met zijn zoon en een kennis door de geul van Baarland op de Westerschelde, toen zij met hun motorjacht aan de grond liepen. Het lukte om op eigen kracht los te komen, maar toen begonnen de problemen pas echt. De motor raakte overhit. Stuurloos wachtend op de reddingsbrigade of een berger, kwam een grote ‘reddende engel’ uit het niets voorbij.

4. Gaten in romp veerboot Estonia door rotsen zeebodem

Uit een nieuw onderzoek door Finse, Zweedse en Estse onderzoekers bleek dat de gaten in de romp van de Estonia zijn veroorzaakt door rotsen op de zeebodem. Bij die desastreuze kapseizing in 1994 kwamen meer dan 800 mensen om het leven. Er was even het idee dat er een torpedo in het spel zou zijn geweest. Lees hier het hele artikel.

3. Mag een kapitein naakt zonnen op zijn schip?

Het zal flink wat wenkbrauwen hebben doen fronsen en vandaar dat het verhaal er met het brons vandoor gaat. Een kapitein van een zeegaande gastanker die tijdens de reis naakt gaat zonnen op het achterdek van zijn schip, is dat een goed idee? En als dezelfde kapitein zich ook nog eens laat masseren door een aantal van zijn bemanningsleden, is dat dan reden voor ontslag? Zijn werkgever, een Nederlandse rederij met een vloot van 32 schepen, vond van wel. Maar de kantonrechter in Rotterdam oordeelde verrassender wijze toch anders.

2. De 10 grootste containerschepen van de wereld

Een lijstje in een lijstje. De Ever Ace van de Evergreen A-klasse werd dit jaar het grootste containerschip van de wereld. Het schip is 28 teu groter dan de HMM Algeciras. Het schip kan 23.992 teu vervoeren. Lees hier welke schepen nog meer in de top 10 staan.

1. Containerschip vaart al twee maanden rond met dode kapitein aan boord

Het meest gelezen verhaal en het bizarste verhaal van het jaar. De Ital Libera (5.090 teu) werd getroffen door een uitbraak van COVID-19, waaraan kapitein Angelo Capurro ook is gestorven. Dat gebeurde terwijl het containerschip onderweg was van het Zuid-Afrikaanse Durban naar Singapore. Toen de man begin april stierf, hebben meerdere havens in Azië het schip geweigerd, vanwege coronamaatregelen. Lees het hele artikel

