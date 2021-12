Containerschip Ever Alot is met 24.004 teu grootste ter wereld Facebook

Twitter

Shanghai 31 december 2021, 13:57

Voor het eerst is er een schip te water gelaten met meer dan 24.000 teu. Daarmee is de Ever Alot (400 x 61 meter) het grootste containerschip ter wereld. Het schip is met 24.004 teu net groter dan de Ever Ace (23.992 teu).

1 / 1 De Ever Alot is het grootste containerschip ter wereld. (Foto CSSC) De Ever Alot is het grootste containerschip ter wereld. (Foto CSSC)

(Jelmer Bastiaans)