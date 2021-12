Containeroverslag naar recordhoogte, maar grote zorgen over Omikron Facebook

Essen 30 december 2021, 17:30

De wereldwijde overslag van containers is in november van dit jaar sterk gestegen. De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) steeg vanwege de sterke groei van de overslag in de Chinese havens met 1,4 punten naar 125,3, het hoogste niveau in jaren.

De containeroverslagindex van de Duitse instituten RWI en ISL steeg in november van dit jaar naar het hoogste niveau in jaren. (Foto Erik van Huizen)

(Erik van Huizen)