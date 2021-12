Overvaren spits Coxswain moet mogelijk deel van de schade zelf betalen

Wat baleachelijk dit! In BPR staat toch ook over oplopen dat de oplopende schip die een ander schip inhaalt duidelijk moet maken dat hij er voorbij komt? Dan gaan we wel miereneuken met de regels. Je hebt er zelfs geluidseinen ervoor. En dan nog, je verwacht vaak dat iemand je in de gaten houd als je hem inhaalt. Maar om elke keer op te gaan roepen als schip die ingehaald word is ook een beetje vreemd?