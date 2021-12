Tanker Tropic Breeze zinkt na aanvaring met superjacht Utopia IV Facebook

De 50 meter lange producttanker Tropic Breeze is op Eerste Kerstdag in de Bahamas gezonken nadat het schip van achteren werd aangevaren door een superjach Utopia IV.

1 / 1 De zinkende Tropic Breeze De zinkende Tropic Breeze

Het ongeval gebeurde kort na het vertrek van de tanker vanuit de haven van New Providence. Op 15 mijl ten noordwesten van het eiland voer het snelle 63 meter lange superjacht Utopia IV door nog onopgehelderde oorzaak achterop de tanker, die geladen was met onder andere benzine. Door de kracht van de aanvaring werd het achterschip doorboord en zonk de tanker naar de zeebodem.

Die is daar ter plaatse meer dan 300 meter diep. De zevenkoppige bemanning werd gered door een motorjacht dat hun noodoproep opving. Ze bleven ongedeerd. Volgens de website Superyacht Times is de Utopia IV in 2018 gebouwd en kan het met haar vier MTU-motoren een topsnelheid van 33 knopen halen. Het is onduidelijk wat de snelheid van het jacht was ten tijde van de aanvaring. Over de schade aan het jacht is niets bekend.

