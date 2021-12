VS monitoren meer dan 60 cruiseschepen vanwege besmettingen Facebook

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC houdt meer dan zestig cruiseschepen in de gaten vanwege coronabesmettingen aan boord. Een aantal boten is geweigerd bij verschillende havens in het Caribische gebied.

1 / 1 Odyssey of the Seas Odyssey of the Seas

(Rene Quist/ANP)