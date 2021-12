Vaarwegversmalling Boven-Rijn bij voor aanleg overnachtingshaven Spijk

Dit is voortvarend, nu maar hopen dat ze in Duitsland ook wakker worden, en begrijpen dat de Scheepvaart Overnachtingshavens nodig heeft en niet alleen in Emmerich, maar op elke 3 uur varen minstens een haven met genoeg ligplaatsen.

Dat spul in Emmerich is toch een lachertje, veel te weinig plaats en beneden de uitvaart ligt een steiger.

De volgende plaats is Neuss waar je maar moet hopen dat je een plekje vindt, dan Keulen, daar lig je overal illegaal in Niehl en de grotere Schepen mogen niet voor de Stad liggen, de beloofde palen moeten nog komen, alles moet wijken voor Huizen, Andernach kan je ook alleen liggen als je vroeg bent en ook hopen dat er geen Schip komt in de Nacht, Koblenz zijn ook diverse ligplaatsen dicht, je zet er een bord op en klaar is Kees.

Met hun mond doet het WSA en de Ministers veel, helaas komt er niets uit hun Handen, geef niet onze vertegenwoordigers de schuld, ook deze kunnen geen ijzer met handen breken.