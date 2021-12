Topman Berdowski van Boskalis: vertrek uit Nederland staat op agenda Facebook

Papendrecht 27 december 2021, 16:07

T Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis zou ervoor kunnen kiezen om uit Nederland te vertrekken. Topman Peter Berdowski van Boskalis zegt in een interview met De Telegraaf dat het bedrijf gedwongen wordt daarover na te denken als in Nederland qua internationaal zakendoen steeds meer wordt afgeweken van de Europese of internationale ontwikkeling.

1 / 1 Peter Berdowski Peter Berdowski

(Rene Quist/ANP)