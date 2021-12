Werkendamse binnenvaartvloot weer even thuis Facebook

Twitter

Email WERKENDAM 26 december 2021, 10:34

Wat een mooi gezicht is het toch weer als een groot deel van de Werkendamse binnenvaartvloot even ‘thuis’ is. Er liggen 118 schepen in de haven, met een gezamenlijk laadvermogen dat gelijk is aan ruim 8.200 vrachtwagens.

1 / 1 De Werkendamse vloot is weer even thuis. Foto Gerrit van den Adel / ms. De Werkendamse vloot is weer even thuis. Foto Gerrit van den Adel / ms.

Werkendam is na Zwijndrecht de een na grootste thuishaven van de Nederlandse binnenvaartvloot. Werkendamse binnenvaartondernemers en bevrachtingskantoren leveren jaarlijks een enorme vervoersprestatie via de Europese rivieren en kanalen: met honderden miljoenen tonkilometers dragen zij substantieel bij aan milieuvriendelijk transport!

Bij Kieboom Tankstation en Kieboom Scheepsbenodigdheden is de kerstspecial van Schuttevaer en de oudjaarskrant gratis af te halen.

Lees ook:

(Rene Quist)