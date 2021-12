SEO Stentor fabriceert straalbuizen en roeren in Roemenië Facebook

Alkmaar 26 december 2021, 15:00

Metaalconstructiebedrijf Stentor, met een verkoopkantoor in Alkmaar en een productiebedrijf in het Roemeense Curcani, produceerde in 1998 de eerste straalbuis. Sindsdien staat de teller op ruim 1600, in diameter variërend van 500 tot 6000 millimeter.

1 / 1 Laswerk aan een straalbuis met een machine voor SAW of onder poederdek lassen. (Foto Stentor) Laswerk aan een straalbuis met een machine voor SAW of onder poederdek lassen. (Foto Stentor)

(Willem de Niet)