Rechter: tanker heeft meer schuld aan aanvaring dan zeeschip

Twitter

Rotterdam 25 december 2021, 15:00

Een Duitse binnenvaarttanker en een Fins zeeschip die op 4 juni 2019 in de Rotterdamse haven met elkaar in aanvaring kwamen hebben daar beide schuld aan. Wel valt de bemanning van de tanker meer te verwijten, oordeelt de rechtbank in Rotterdam. Die vindt een schuldverdeling van 75-25 ten nadele van het Duitse schip redelijk.

1 / 1 De aanvaring gebeurde in de centrale geul van de Botlek. (Foto Port of Rotterdam) De aanvaring gebeurde in de centrale geul van de Botlek. (Foto Port of Rotterdam)

(Bart Oosterveld)