Amadeus Aquamarijn aangevaren door Belgische kotter Z60 Blue Angel

Het vrachtschip Amadeus Aquamarijn van De Bock Maritiem uit Alkmaar is achteraan aangevaren door het Belgische vissersschip Z60 Blue Angel. De aanvaring had om 02:30 uur plaats ter hoogte van Texel in de zuidwest baan van het verkeersscheidingsstelsel.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor bij de aanvaring die woensdagnacht gebeurde. Wel liep de Amadeus Aquamarijn flinke staalschade op. De reis werd onderbroken en het schip voer, met aangepaste snelheid, op eigen kracht naar Harlingen voor een nadere inspectie, Het Belgische schip kon haar reis voortzetten naar Zeebrugge .

Reder Gilbèrt de Bock: ‘Direct na de aanvaring is gekeken waar een goed geoutilleerde vluchthaven was en dat was Harlingen. Daar zijn ook faciliteiten om de lading te lossen en tijdelijk op te slaan. Als dat gebeurd is gaat het schip op de helling om de exacte schade vast te stellen. Die is nog wel fors, er is ook zeewater in de accommodatie gekomen. Maar goed, er waren geen slachtoffers en dat is het belangrijkste.’ (Willem de Niet)