Dit is geen verhaal over een binnenvaartschip dat na 111 jaar trouwe dienst het einde van haar varend bestaan heeft gevonden. Dit gaat juist over de gemakken van een ‘eeuweling’ en hoe er afscheid van te nemen, na er een kwart eeuw mee te hebben gevaren.

1 / 1 Schipper Richard de Wagt neemt afscheid van zijn Framtyd. (Foto Michiel Satink) Schipper Richard de Wagt neemt afscheid van zijn Framtyd. (Foto Michiel Satink)

