Email GRONINGEN 24 december 2021, 10:00

eConowind uit Groningen speelt een belangrijke rol in het Wind Assisted Ship Propulsion (WASP) North Sea Region-programma. Dat programma is door de Europese Unie opgezet om windkracht in de scheepvaart te stimuleren. Er is 5,4 miljoen euro subsidie beschikbaar in het programma dat nog tot eind 2023 loopt.

1 / 1 De Frisian Sea vaart met twee 10 meter hoge Ventifoils. (Foto eConowind) De Frisian Sea vaart met twee 10 meter hoge Ventifoils. (Foto eConowind)

(Willem de Niet)