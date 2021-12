Brandweer haalt doodziek bemanningslid met hoogwerker van boord Facebook

De brandweer van Rendsburg heeft met een hoogwerker een doodziek bemanningslid van boord van een zeeschip in het Kielerkanaal laten takelen. De man was zo ziek dat hij niet meer kon lopen. Een noodarts en de bemanning van een ambulance werden vervolgens met het autoveer van Sehestedt naast het schip gevaren en klommen via de gangway aan boord.

De arts vond de toestand van het bemanningslid dermate ernstig dat de man zo snel mogelijk in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Daarop besloot de loods in overleg met de bemanning het schip in de haven van Rendsburg vast te maken. Omdat het zieke bemanningslid zich op de brug van het schip bevond en hij niet kon lopen werd een hoogwerker van de brandweer ingeroepen.

Onder begeleiding van de noodarts takelde de brandweer de patiënt daarmee van het 170 meter lange en 30 meter brede schip waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis kon worden gebracht. (Bart Oosterveld)