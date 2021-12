Matthijs Wemmenhove (mts Matthinge): ‘Je kunt niet altijd 10 gooien’ Facebook

ZWIJNDRECHT 23 december 2021, 11:30

Matthijs Wemmenhove (36) stapte in 2021 na 13 jaar containervaart over op de tankvaart. Hoewel de markt erg slecht was bij aanvang, staat hij nog steeds volledig achter zijn keus. ‘De tankvaart is professioneler en daarmee uitdagender.’

Het zal je maar gebeuren. Stap je na 13 jaar over van de containervaart naar de tankvaart, knalt de markt in elkaar. En om het nog erger te maken stijgen de prijzen juist nu in de containervaart. Schipper Matthijs Wemmenhove moest wel even slikken toen hij in juni zijn eerste reis had met zijn gloednieuwe tanker Matthinge. Voor de vracht welke hij toen kreeg, krijg hij nu een veelvoud.

De tanker meet 135 meter bij 11,45 en is afgebouwd bij Asto in Raamsdonkveer. ‘We varen onder de bevrachting van DBS. Het schip is speciaal ontworpen voor lage waterstanden op de Rijn waarvan we de afgelopen tijd al paar keer hebben mogen proeven. Over het algemeen vervoeren we gasolie en fame.’

Tankvaart professioneler

‘Bij containervaart doe je meestal steeds dezelfde reisjes. Dat had ik wel gezien. Tankvaart is veel professioneler en dat zag en zie ik als een echte een uitdaging.’

Toen Wemmenhove zijn tanker bestelde, kwam niet snel daarna het nieuws naar buiten dat Shell 40 tankers liet bouwen. ‘Eerst ben je verbaasd, maar zelf heb ik ook drie keer nieuw gebouwd. Dan moet je niet gek kijken als iemand anders dat doet. 2021 was een coronajaar, alles moest dicht. Achteraf kun je stellen dat het best is meegevallen qua impact op ons schip. Het is nog drukker en extremer dan voorheen.’

Dure gasolie

Wat wel effect had, was de hoge prijs van de gasolie. ‘Je houdt nu onderaan de streep minder over. Waar Wemmenhove wel aan moest wennen was de sterk wisselende vrachtprijzen. ‘Dat is wel een beetje de tankvaart, hoge pieken en diepe dalen.’

De Matthinge is het vierde schip al voor Wemmenhove. ‘Die allemaal bij EOC zitten/zaten. Ik ben schipperszoon en mijn schoonouders waren ook schippers. Dan is EOC met de paplepel ingegoten en wij hebben ook nooit een reden gehad om weg te gaan. Tuurlijk heb ik bij dit nieuwe schip wel geïnformeerd bij andere verzekeraars om iedereen scherp te houden. EOC geeft voor nieuwbouwschepen gewoon de beste voorwaarden.’

(René Quist)