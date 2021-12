‘Iedereen wilde deze zomer zeilen op de Elegant’ Facebook

Twitter

Email KIMSWERD 22 december 2021, 15:00

De Elegant is een zeegaand zeilschip uit 1889. Eigenaar Herman van Linschoten kijkt terug op een jaar dat ondanks de corona ‘niet eens zo heel slecht was voor de chartervaart.’

1 / 1 De Elegant heeft een goed seizoen achter de rug. De Elegant heeft een goed seizoen achter de rug.

Als er nou een sector getroffen is door de corona is het wel de chartervaart. Zou je zeggen. Maar Herman van Linschoten, eigenaar en kapitein van het historische zeezeilschip De Elegant heeft een aardig seizoen achter de rug.

‘Het kwam laat op gang, maar toen het eenmaal helemaal open was in juni, leek het wel of iedereen wilde komen zeilen op de Elegant. Je kon merken dat mensen behoefte hadden aan vrijheid, uitgaan en vakantie. In de tijd dat het mocht en kon, hebben de mensen ook alles geboekt wat mogelijk was. Daardoor hebben we in korte tijd heel veel kunnen varen.’

Duitse wateren

Een kanttekening. De Elegant vaart vooral in buitenlandse wateren met vooral Duitse gasten. En de Duitse overheden, zeker in Oost-Duitse gebieden, waren op bepaalde punten soepeler, zo schetst Van Linschoten. ‘We varen in Zweden, Denemarken, Polen en Duitsland. Collega’s in Nederland hadden veel meer last dan wij.

‘De chartervaart in Nederland bestaat uit een relatieve kleine gemeenschap. Wij houden van die familiaire kleinschaligheid. Dat vinden we terug bij EOC. Die weten van de hoed en de rand van de chartervaart. Die stilligregeling van EOC is daar zo’n voorbeeld van. Dat heeft er wel voor gezorgd dat we minder kosten hadden.’

Hoewel de Elegant volop aan het varen was, waren de financiën nog niet om over naar huis te schrijven. ‘Er waren veel verschoven boekingen, dat geld hadden we allang uitgegeven aan bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud en certificering.

De Elegant richt zich primair op groepen. We hebben zo’n 40 (90%) groepen. Anders dan sommige charterrederijen beheert Van Linschoten de boekingen zelf. ‘Zo’n tien jaar geleden zag ik dat onze rentabiliteit daalde omdat de boekingskantoren een te groot deel van onze marge wegsnoepte.’

Dit artikel wordt u aangeboden door EOC.

Reageren? info@eoc.nl

Lees ook:

(René Quist)