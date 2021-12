Dichte Giessenbrug wordt vaste brug met hogere doorvaarhoogte

Eindelijk gaat RWS inzien dat een beweegbare Brug storingsgevoelig is.

Dit zou een reden moeten zijn om meer tunnels te bouwen en daar waar dit onmogelijk is hogere Bruggen, hierbij denk ik aan de veelbesproken Brug in de stad Groningen, maak deze op Rijnvaarthoogte met liften voor de Mensen die moeilijk te voet zijn, om over de Brug te komen.

Dat deze Brug niet in het Landschap zou passen is de grootste kul die er bestaat, tenslotte ligt daar al sinds enige Jaren een loopbrug naast de Draaibrug die 7,00 Mtr. hoog is, op die 2 MTR. komt het niet aan, er staan daar hoge gebouwen in het Landschap.