Schuttevaer deelt weer gratis eindjaarskrant en kerstspecial uit

Schermafbeelding 2021-12-21 om 11.34.59

De redactie van Schuttevaer gaat de komende dagen weer op pad om gratis kranten uit te delen omdat Nederland in lockdown zit. Net als vorig jaar zoeken we locaties waar we pakketten kranten kunnen afgeven. Heeft u een winkel, bedrijf of tankstation? Of woont u in een appartementencomplex met veel Schuttevaer-fans. En wilt u de speciale kerstspecial (76 pagina’s) en de Schuttevaer eindejaarseditie (56 pagina’s) uitdelen of op een mooie plek neerleggen, stuurt u dan een e-mail naar:

Uiteraard gaan we ook bij binnenvaarthavens zoals Dordrecht, Zwijndrecht en Werkendam langs.

rene.quist@schuttevaer.nl

06-14051010