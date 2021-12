Binnenvaart profiteert van wonderbaarlijk herstel vervoermarkt Facebook

Twitter

Rotterdam 21 december 2021, 08:00

De binnenvaart heeft een uitstekend 2021 achter de rug. De volumes zijn teruggekeerd op het niveau van 2016-2017 en dat was een wonderbaarlijk herstel, na het zware pandemie-jaar 2020. In totaal groeide het volume van de Nederlandse binnenvaart van 306 miljoen ton naar 324 miljoen ton in 2021, een stijging van 5,9%. Daarmee overtreft de binnenvaartsector alle verwachtingen.

1 / 1 Vooral voor het containervervoer voorziet Panteia mooie tijden. (Foto Wikimedia) Vooral voor het containervervoer voorziet Panteia mooie tijden. (Foto Wikimedia)

(Wouter van der Geest)