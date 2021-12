Milieuorganisaties vragen EU-verbod op bodemsleepnetten Facebook

Den Haag 20 december 2021, 12:59

Milieuorganisaties vragen de Europese Commissie om een visverbod met bodemsleepnetten in de EU, te beginnen met een onmiddellijk verbod in alle mariene beschermde gebieden. Bodemsleepnetten zijn volgens organisaties als Oceana, Our Fish en Seas At Risk de meest schadelijke visserijmethode voor het milieu en het klimaat. In Europa is de vismethode verantwoordelijk voor 50 procent van de aantasting van de zeebodem, stellen ze.

1 / 1 Volgens de milieuorganisaties is deze vismethode verantwoordelijk voor 50 procent van de bodemaantasting in Europa. (Foto Bram Pronk) Volgens de milieuorganisaties is deze vismethode verantwoordelijk voor 50 procent van de bodemaantasting in Europa. (Foto Bram Pronk)

(ANP / JB)