KNRM deelt kerstbroden uit aan zeelieden Facebook

Twitter

Email Hollandse kust 20 december 2021, 13:30

De KNRM heeft tijdens de laatste oefening van het jaar kerstbroden uitgedeeld in de ankergebieden voor de Hollandse kust. ‘Zeelieden aan boord van de ankerliggers is het niet gegeven om kerst in familiekring te vieren’, legt de reddingmaatschappij de actie uit.

1 / 1 De kerstbroden worden geheel in stijl uitgedeeld door de KNRM. (Foto KNRM) De kerstbroden worden geheel in stijl uitgedeeld door de KNRM. (Foto KNRM)

(Jelmer Bastiaans)