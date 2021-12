Nieuwe veren Riveer in aanbouw in Polen Facebook

Twitter

Email Świnoujście 16 december 2021, 14:23

De Poolse werf Alumare heeft 15 december de kielen gelegd van twee elektrische veren voor veerdienst Riveer in Gorinchem. Voor de ceremonie was een livestream-verbinding tot stand gebracht met de belanghebbenden in Nederland. Wethouder Joost van der Geest van Gorinchem maakte daarbij de namen bekend van de nieuwe schepen: Gorinchem XII en Altena VI.

1 / 1 De kiellegging was te volgen via een livestream. (Foto Riveer) De kiellegging was te volgen via een livestream. (Foto Riveer)

(Jelmer Bastiaans)