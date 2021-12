Column BLN-Schuttevaer: Complex waterbeheer Facebook

Navigare necesse est, vivere non est necesse. Deze woorden sprak Pompejus toen hij bij stormweer met een vloot graanschepen van Sicilië naar Rome onder zeil ging. Het eerste deel van de uitspraak is bekend, het tweede minder, er staat zoiets als: varen is nodig, leven is niet nodig. Maar wat als dit realiteit wordt?