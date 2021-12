30.000 boekingen voor veerdienst tussen Groningen en Noorwegen Facebook

Twitter

Email Eemshaven 16 december 2021, 15:00

De in november gepresenteerde nieuwe veerdienst tussen Groningen en Noorwegen is in trek. Holland Norway Lines meldt dat in korte tijd 30.000 boekingen zijn gedaan. De eerste afvaart is op 7 april 2022.

1 / 1 De Romantika wordt straks ingezet tussen Groningen en Noorwegen. (Foto HNL) De Romantika wordt straks ingezet tussen Groningen en Noorwegen. (Foto HNL)

(Jelmer Bastiaans)