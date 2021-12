TB Shipyards laat tweede sleephopperzuiger voor De Hoop te water Facebook

Twitter

Email Kampen 15 december 2021, 16:30

Thecla Bodewes Shipyards in Kampen heeft 7 december de tweede dieselelektrische sleephopperzuiger voor De Hoop Terneuzen in te water gelaten. Het schip komt in het voorjaar van 2022 in de vaart.

1 / 1 Bouwnummer 348 gaat te water. (Foto TB Shipyards) Bouwnummer 348 gaat te water. (Foto TB Shipyards)

(Jelmer Bastiaans)