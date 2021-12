Fusie inlandterminals BCTN en MCS in de maak Facebook



Het moederbedrijf van inlandterminal operator BCTN heeft Multimodel Container Services Beheer (MCS) overgenomen. Het Britse Infracapital wil de twee logistieke bedrijven samenvoegen, zo bevestigen de Britten. Deze zomer nam Infracapital BCTN over van Alinda. Door de fusie tussen BCTN en MCS ontstaat er een containerlogistiek-bedrijf dat verspreid over Nederland zo’n tien inland-terminals heeft. Het combinatiebedrijf is daarmee in een klap een van de grootse spelers in de binnenvaart.

